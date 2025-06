Calciomercato, su Esposito c’è il forte interesse del Besiktas ​​

La pista che porta a Salvatore Esposito è tra le più calde, in Italia e all’estero. Il centrocampista dello Spezia, reduce da una stagione di alto livello, ha attirato l’interesse di numerosi club europei: tra questi, il Besiktas sarebbe in prima fila, con l’intenzione concreta di portare il 25enne in Turchia.

Lo Spezia ha fissato una valutazione piuttosto alta per il suo gioiello: il centrocampista potrebbe partire per una cifra compresa tra i 4 e gli 8 milioni di euro che permetterebbe al club ligure una profonda rivoluzione dell’organico con acquisti mirati per puntare nuovamente alla massima serie. Secondo quanto riporta TMW, la richiesta non spaventerebbe particolarmente il Besiktas, pronto a muoversi in modo deciso.

Nei giorni scorsi, il nome di Esposito è stato accostato anche al Palermo, ma al momento non risultano trattative concrete tra i rosanero e il club ligure. Il Besiktas, invece, sembra fare sul serio, e non è escluso che le prossime ore possano essere decisive per chiarire il futuro del classe 2000. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore.





LEGGI ANCHE

PALERMO, SI ACCENDE IL MERCATO

IL BILANCIO AMARO DELL’ERA DIONISI A PALERMO

PALERMO, DIONISI ESONERATO