Salernitana, 14 tesserati intossicati dopo il match con la Sampdoria: avvisata la Polizia ​​

Clamoroso episodio al rientro dalla trasferta di Genova per la Salernitana. Ben 14 tesserati, tra calciatori e membri dello staff tecnico e sanitario, sono stati ricoverati in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare. La squadra campana aveva appena disputato l’andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria, uscendo sconfitta per 2 – 0 dallo stadio “Marassi”.

Al termine del match, la squadra è salita su un volo charter diretto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Durante il tragitto, alcuni componenti del gruppo hanno cominciato ad accusare sintomi di malessere: nausea, vomito e forti dolori addominali. All’arrivo, previsto alle 3 del mattino, sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i tesserati, trasportati d’urgenza negli ospedali Ruggi d’Aragona di Salerno e Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Il sospetto: riso contaminato

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo squadra avrebbe consumato un pranzo al sacco contenente riso, fornito presumibilmente da una struttura alberghiera di Genova. Proprio questa pietanza sarebbe all’origine della sospetta intossicazione che ha colpito 8 calciatori, tutto lo staff tecnico e parte dello staff sanitario.





Nelle ore successive, anche altri due tesserati avrebbero sviluppato gli stessi sintomi. Il malore si è manifestato inizialmente in aeroporto, ma la situazione è degenerata durante il volo. Alcuni membri della squadra avrebbero avuto conati di vomito in volo, in una scena descritta come ‘apocalittica’ da chi era a bordo.

Polizia in azione

All’aeroporto di Salerno sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le prime indagini. Il medico sociale della Salernitana è stato ascoltato dagli agenti per ricostruire quanto accaduto e per individuare l’albergo che ha fornito i pasti alla squadra. L’ipotesi di un’intossicazione da alimenti contaminati è al vaglio degli inquirenti.

Al momento si attende l’esito degli accertamenti sanitari e l’eventuale relazione dell’Asl, che potrebbe far chiarezza sull’origine del cibo contaminato. Solo al termine delle verifiche si potranno valutare responsabilità e adottare eventuali provvedimenti.

Allenamenti sospesi

Nel frattempo, l’intera attività sportiva è stata sospesa. L’allenamento previsto per oggi è stato annullato, mentre la squadra risulta attualmente smembrata tra due ospedali, rendendo impossibile una preparazione regolare alla gara di ritorno del playout, in programma il 20 giugno.

Non si esclude un possibile slittamento del match, qualora la Salernitana non riuscisse a riprendere l’attività agonistica in tempi brevi. Tuttavia, per il rinvio sarà necessario un provvedimento ufficiale da parte del presidente della Lega B, supportato dalla relazione medica e sanitaria completa.

