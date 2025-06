Sportmediaset - "Calciomercato, asta per Pyyhtiä: c'è anche il Palermo" ​​

Niklas Pyyhtiä fa gola a mezza Serie B. Il centrocampista finlandese, classe 2003, è rientrato al Bologna dopo un’esperienza molto positiva in prestito al Südtirol, dove ha collezionato 4 gol e 3 assist in 18 presenze, distinguendosi come una delle rivelazioni del girone di ritorno.

Il suo futuro, però, resta in bilico: secondo quanto riportato da Sportmediaset, su di lui ci sono gli occhi di Bari, Palermo, Modena e Spezia, pronte a darsi battaglia per assicurarselo in vista della prossima stagione.

A renderlo ancora più appetibile è la sua età: nato nel 2003, rientrerebbe tra gli under, dettaglio strategico che gli permetterebbe di non occupare uno slot nella lista principale.





Mancino naturale e con spiccate doti offensive, Pyyhtiä è una mezzala moderna, capace di inserirsi e andare a segno: un profilo giovane che promette di essere tra i protagonisti del prossimo mercato cadetto.

