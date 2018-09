Una decisione inattesa che rischia di stravolgere ancora una volta il destino della Serie B. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il reclamo di istanza cautelare presentato dalla Pro Vercelli contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito all’inammissibilità dei reclami contro la serie B a 19 squadre.

ZAMPARINI: “VADO VIA ENTRO UN MESE. TEDINO….”

Con la decisione odierna, il Tar ha sospeso dunque la decisione presa dal Coni e ha fissata la discussione dell’istanza per il 9 ottobre prossimo, ma il club piemontese ha già fatto capire che non intende scendere in campo in Serie C in attesa del verdetto e la Lega Pro sta valutando se rinviare i match delle squadre coinvolte nel caos ripescaggi oppure dichiarare la sospensione del campionato.

LO MONACO: “MALAGO SI DIMETTA”

Il comunicato ufficiale: “Il Tar del Lazio ha emesso un provvedimento presidenziale con il quale viene sospesa l’efficacia della decisione presa a sezioni unite dal Collegio di Garanzia del CONI che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dalla F.C. Pro Vercelli 1892. Il Presidente della terza sezione, dott.ssa Gabriella De Michele, ha accolto l’istanza presentata dalla società piemontese fissando l’udienza per la discussione al 9 ottobre prossimo”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, INVERTIRE LA ROTTA. SERVONO IDEE E CORAGGIO

CATANIA, RINVIATO IL RICORSO PRESENTATO AL TFN

CAPUANO: “IL PASSAGGIO DAL PALERMO AL CATANIA MOMENTO PIÚ BELLO DELLA CARRIERA”