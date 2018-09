33′ p.t.: ACCORCIA IL TORINO, MILLICO: “Magia” di Adopo che con una giocata da campione mette Millico a tu per tu con Avogadri, battuto da un destro rasoterra.

27′ p.t.: RADDOPPIO PALERMO, ANCORA CANNAVO’: Il Torino sbanda sulla sua fascia sinistra e il Palermo ne approfitta ancora. Cross di Sicuro e Cannavò può segnare di testa da distanza ravvicinata.

22′ p.t.: GOL PALERMO. Segna Cannavò, sempre lui, che su cross da destra di Rizzo, approfitta di un’uscita non perfetta di Gemello e segna in spaccata da pochi passi.

13′ p.t.: Torino decisamente più pericoloso in questo avvio. Ancora Kone, liberato da un ottimo assist di De Angelis, calcia in diagonale costringendo il portiere a una parata non semplice.

9′ p.t.: Conclusione di Kone dal limite dell’area, il suo sinistro a giro sfiora la traversa. conclusione di Kone si sinistro dal limite dell’area a giro che sfiora la traversa

5′ p.t.: Doppia occasione da gol per il Torino. Millico si fa respingere il tiro ravvicinato da Avogadri in uscita e sulla respinta Rauti calcia a lato.

3′ p.t.: Palermo pericoloso con Cannavò che tira di destro da posizione defilata mandando alto di poco.

VIA ALLA PARTITA

Il Palermo Primavera debutta nel massimo campionato giovanile. I rosanero di Scurto sfidano, al Pasqualino di Carini, il Torino una delle società italiane più titolate nel settore giovanile che tra l’altro ha vinto lo scudetto nel 2015 con Moreno Longo in panchina. Circa 500 spettatori sugli spalti.

Le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-4-2): 1 Avogadri; 2 Rizzo, 4 De Marino, Gallo M., Gallo A.; Sicuro, Ruggiero, Santoro, Lucera; Cannavò, Louka. A disposizione: Bruno, Gambino, Fradella, Angileri, Petrucci, Leonardi, Mendola, De Stefano, Birligea, Minacori, Al Tumi, Montaperto. Allenatore: Scurto.

TORINO (4-3-1-2): Gemello; Ambrogio, Capone, Ferigra, Grilli; Adopo, Isacco, De Angelis; Kone; Rauti, Millico. A disposizione: Fasolino, Bianchi, Sportelli, Enrici, Samake, Munari, Onisa, Murati, Petrungaro, Buonavoglia, Trombini, Moreo. Allenatore: Coppitelli.

Marcatori: 22′ p.t. Cannavò (P), 27′ p.t. Cannavò (P), 33′ p.t. Millico (T)

ARBITRO: Daniele Rutella (Enna). Assistenti: Roberto Fraggetta (Catania) – Rosario Antonio Grasso (Acireale).

