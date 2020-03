Lo sport vada in un’unica direzione. Questa la posizione del presidente del Coni Giovanni Malagò, ospite della trasmissione “Che tempo Che Fa” su Rai due, dopo una giornata piena di polemiche per la gestione dell’emergenza Coronavirus nel mondo del calcio e in particolare la Serie A: “Non si può vedere e sentire il fatto che alcuni campionati vadano avanti e altri no”.

Malagò sottolinea: “Oggi il consiglio di Lega ha preso una decisione non recependo l’invito di Spadafora, ma comunque permessa dal DPCM. Martedì o la FIGC conferma la decisione della Lega assumendosi la responsabilità o deve esprimere la contrarietà commissariando di fatto la Lega. Io credo che tutti quanti, dal calcio alla pallacanestro, dal baseball al volley, debbano andare nella stessa direzione. Non ci può essere margine“.







E aggiunge: “Sugli Europei di calcio non posso fare previsioni anche perché dipende dall’Uefa. Le Olimpiadi? Credo che l’orientamento del CIO sia di disputarli anche se si vive alla giornata. Possono essere una chance per ripartire”.