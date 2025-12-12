Carrarese, Calabro: “Il Palermo nostro unico passaggio a vuoto”

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, nella conferenza stampa pre match con l’Entella ha analizzato il momento negativo dei suoi.

“Sicuramente non stiamo attraversando un momento semplice – ammette Calabro -, ma credo che l’unico vero passaggio a vuoto sia stata la partita di Palermo: dobbiamo essere realisti e consapevoli che soprattutto in gare come quella di Genova, abbiamo raccolto meno rispetto a quanto dimostrato sul campo”.

Il tecnico ci tiene a sottolineare però come il gruppo della Carrarese sia tra quelli con la media età più bassa del campionato: “Credo non si debba mai dimenticare come questo gruppo sia composto da molti giocatori giovani, che hanno ancora tanto da dare e da dover dimostrare a questo sport. Tutti tutti hanno la possibilità e il dovere di crescere per loro stessi e per il bene della squadra”.







