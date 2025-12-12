Serie C, Ternana penalizzata di 5 punti per violazioni amministrative
Cinque punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso per la Ternana. È questa la sentenza definitiva decisa d Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.
Il club era stato deferito dal Procuratore federale, su segnalazione Co.Vi.Soc. “Per non aver provveduto, entro il termine dell’1 agosto, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo nonché degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati”.
Di questi cinque punti, due punti fanno riferimento al mancato pagamento degli emolumenti. Due punti ai cosiddetti altri compensi ed uno alla recidiva. La Ternana passa così dal settimo al decimo posto nel girone B di Serie C, con 19 punti.
