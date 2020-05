Fabio Caserta è uno dei candidati per la panchina del Palermo per la prossima stagione. L’ex calciatore rosa, adesso a capo della panchina della Juve Stabia (Serie B), ha avuto una carriera molto legata alla Sicilia.

Come riportato da Repubblica, il calabrese ha giocato in Sicilia dal 2000 al 2008, vestendo le maglie di Igea Virtus, Catania e infine Palermo, per una sola stagione. Con i rosa non fu una grande annata, ma un gol nel derby con il Catania difficilmente può essere dimenticato da un tifoso palermitano.







La carriera in panchina inizia nel 2016, anno in cui diventa vice allenatore della Juve Stabia. L’anno dopo, nel 2017 viene promosso a ruolo di allenatore, che ricoprirà in coabitazione con Ciro Ferrara. L’anno dopo invece vive da unico tecnico dei campani in Serie C una grandissima stagione riportando il club in Serie B.

Nei piani di Caserta al momento c’è sicuramente la ripresa del campionato: la sua squadra è al momento salva e il tecnico vuole mantenere le cose così come stanno fino a fine stagione. Solo dopo se ne potrà discutere.

