Castellini: ”A Catania due anni e mezzo pieni di tutto. La fascia di capitano mi ha fatto crescere”

Alessio Castellini, nuovo acquisto del Pisa ed ex capitano del Catania, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della sua esperienza in rossazzurro. Il difensore ha giocato 110 partite con la maglia degli etnei.

“Ho vissuto due anni e mezzo pieni di tutto a Catania – afferma – . Sono arrivato in Serie D quando il club è rinato dopo il fallimento. Ho scelto il numero di maglia 27, rappresentativo del giorno in cui decisi di andare a Catania. Venni anche a sapere che era lo stesso numero dello storico capitano rossazzurro Marco Biagianti”.

Castellini parla dell’importanza di indossare la fascia di capitano a Catania: “Sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio, portando anche la fascia di capitano un pò per caso perché l’anno scorso tra infortuni e il fatto che chi doveva fungere da capitano non giocava, ho avuto questa responsabilità. Anche quest’anno l’ho indossata, è stato qualcosa che mi ha fatto crescere molto dentro e fuori lo spogliatoio“.





