Trapani, furia Antonini: “Arbitro scaduto come un vino aperto da una settimana”

“Nessuna Resa. Andiamo avanti. Siamo a Febbraio, non possiamo mollare“. Il presidente del Trapani tuona (nuovamente) dal suo profilo “X”. E non solo. Dopo il k.o. contro il Rimini, c’è un attacco diretto all’arbitro. Di seguito le sue parole.

Il post:

“Ora 12 partite da giocare, dobbiamo risalire più possibile per giocare i play off nella posizione migliore. Purtroppo se perdi con l’errore di Enis che era stato il migliore in campo nel primo tempo… quando nel secondo loro non avevano più tirato in porta… si vede che era destino”.

“Arbitro che rispecchia la categoria. Scaduto come un Vino aperto da una settimana. Non possiamo pretendere Collina. Ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo..… Che possiamo farci? Niente. Un Lucano mi bevo e vado a dormire”.





P.s.

Bravissimo Busce, già anno scorso autore di un bel campionato a Vibo.

P.s. 2

Complimenti al Rimini per aver ospitato l’Integrity Tour della Serie C proprio prima di questa semifinale. Una brillante idea e un interessante parterre di ospiti.