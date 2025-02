Bovo: “Corini a Palermo ha fatto un buon lavoro. Con Mignani ero molto più coinvolto”

Cesare Bovo, ex difensore del Palermo e nella scorsa stagione collaboratore tecnico, è stato intervistato per TMW e ha parlato della sua esperienza nello staff prima di Corini e poi di Mignani.

“Corini ha fatto un buon lavoro”

“Con Corini avevo un buon rapporto ma non ero un suo collaboratore diretto perché ero stato scelto dalla società. Non è stato facilissimo a livello lavorativo perché lo spazio era poco, ma l’ho accettato con entusiasmo cercando di imparare da lui e dal suo staff. Ma bisogna dire le cose come stanno: Corini ha fatto un buon lavoro perché comunque ci ha portato sempre a un livello di classifica buono. Purtroppo i periodi negativi possono capitare a tutti. Alla fine l’obiettivo dei playoff, per la squadra, è arrivato grazie al suo lavoro”, afferma.

Dopo l’esonero di Corini al Palermo è arrivato Mignani: “Sono stato coinvolto molto di più. Ho trovato un allenatore e uno staff con cui sono stato veramente bene, ancora oggi ci sentiamo: è nato un ottimo rapporto di amicizia e sono stati due mesi belli sotto l’aspetto umano. Però va detto ad onor del vero che i punti fondamentali per arrivare ai playoff erano stati fatti prima da Corini”.





“Le aspettative erano diverse”

Sul Palermo di quest’anno, dice: “Non sono dentro le dinamiche. Conosco i ragazzi, sicuramente le aspettative erano diverse. Il Palermo sta vivendo un momento particolare, ha fatto un mercato importante, non riesce a prendere il via, però io credo anche che possa diventare una squadra pericolosa verso la fine del campionato perché se riuscisse a trovare due o tre risultati positivi e a prendere un po’ più di fiducia, togliersi di dosso un po’ questa pressione, potrebbe essere un avversario insidioso”.

