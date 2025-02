Perinetti: “Dionisi ottimo allenatore, ma a Palermo non riesce a dimostrarlo”

Giorgio Perinetti, storico ex dirigente del Palermo, è stato intervistato da Enzo Bonsangue nell’ultima puntata di Goal Inside, settimanale sportivo in onda su Tele One, e ha parlato del momento della squadra rosanero, reduce dal beffardo pari contro lo Spezia.

Sulla partita con lo Spezia, dice: “Il Palermo si era presentato molto bene ma si è completamente “perso” nel finale. Quella rosa è una formazione che in questa Serie B non riesce a essere cinica e speculativa. Non riesce ad approfittare delle situazioni favorevoli. Per questo motivo la classifica è assolutamente insoddisfacente nonostante il potenziale”.

“Dionisi – continua Perinetti – è un ottimo allenatore, ma quest’anno a Palermo non riesce a dimostrarlo, e non è riuscito a presentare una squadra che possa in ogni partita far valere le proprie qualità. Non ha trovato il bandolo della matassa ma siamo già a due terzi di campionato…”.





Perinetti commenta il calciomercato invernale del Palermo: “Audero lo conosco in quanto l’ho lanciato io nel Venezia, si tratta di un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Pohjanpalo è un vero e proprio killer, un “terminator” in area di rigore, ma non è un contropiedista. Magnani è un altro giocatore di grande fisicità ed esperienza ma il problema, al di là degli ottimi singoli, è quello della autorevolezza che il Palermo non riesce a dimostrare in campo”.

