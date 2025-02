Mantova, Mancuso: “Palermo? Giocavo lì, troveremo un ambiente carico e ricco di entusiasmo”

“A Mantova mi trovo benissimo, ora le cose stanno andando meglio per me sotto il profilo realizzativo ma la mia intenzione è di dare il massimo fino alla fine per centrare l’obiettivo della squadra”.

Sono le parole dell’attaccante del Mantova Leonardo Mancuso, intervenuto al Sinergy Mantova Center in cui ha parlato della prossima sfida che vivrà da ex. “Palermo? Lo scorso anno giocavo lì e vi posso confermare che troveremo un ambiente carico e ricco di entusiasmo – ha detto nelle parole riprese da Calciomantovano.it -“.

“D’altra parte come sempre noi proveremo ad imporre il nostro gioco e scendere in campo in certi contesti è indubbiamente potrebbe essere uno stimolo in più. Dobbiamo continuare a lavorare giorno per giorno e crederci perché la Serie B è una categoria che, nel bene e nel male, si stravolge facilmente”.