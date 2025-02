Catania, il responsabile del settore giovanile: “Pelligra vuole dare una possibilità ai ragazzi del territorio”

Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del Catania, è stato intervistato per il quotidiano “La Sicilia” e ha parlato dello sviluppo che la società etnea sta progettando per i giovani talenti rossazzurri.

“Tramite il settore giovanile, il presidente Pelligra intende anzitutto concedere ai ragazzi, partendo da quelli del territorio, una possibilità di crescita e una chance di giungere al professionismo“, dichiara.

Russo ha commentato la prestazione di Clarence Corallo, giovane classe 2005 che ha ben figurato nella gara dagli etnei per 1 – 2 in casa del Monopoli: “È a disposizione della prima squadra e ne siamo felici, ovviamente le valutazioni sul suo percorso in prima squadra non spettano al settore giovanile. La cautela nei giudizi e nelle previsioni, in ogni caso, è una componente necessaria per lo stesso ragazzo”.





LEGGI ANCHE

CASTELLINI: “A CATANIA DUE ANNI E MEZZO PIENI DI TUTTO”