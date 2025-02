Catania – Casertana, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi campani

Il Catania comunica che il Prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita ai tifosi della Casertana (residenti nella provincia di Caserta) in vista della partita che si giocherà al Massimino domenica 16 febbraio alle ore 17.30.

Si tratta del secondo provvedimento reso in Sicilia dopo quello adottato a Palermo: anche al “Barbera” il settore ospiti sarà chiuso ai tifosi del Mantova, avversario dei rosanero.

IL COMUNICATO

In vista della gara Catania-Casertana, in programma domenica 16 febbraio alle ore 17.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventisettesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta.