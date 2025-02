Mantova, Possanzini: “Palermo forte, era partito con obiettivi diversi”

Parla Davide Possanzini. L’allenatore del Mantova ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia del match contro il Palermo. Il tecnico ha parlato del club rosanero, commentando anche il divieto di trasferta imposto ai tifosi lombardi.

“Il Palermo è forte, è partito con obiettivi diversi rispetto alla posizione in cui si trova, anche se adesso si trova in una buona posizione – afferma Possanzini -. I giocatori sono forti e si sono rinforzati ulteriormente a gennaio, andiamo in uno stadio molto bello e caloroso”.

Sul divieto di trasferta ai tifosi lombardi: “E’ un malus, i tifosi ci sono sempre stati vicini. Immagino che verranno comunque giù, questo ci fa molto piacere e ci rende ancora più responsabili, dobbiamo trarne qualcosa in più. Per quanto mi riguarda, penso che sarebbe stato più facile controllare i tifosi dentro uno spicchio di curva anziché in giro per la città”.





Poi una battuta in riferimento all’ultimo risultato del Palermo: “Siamo stati raggiunti anche noi dallo Spezia all’ultimo minuto, la partita dopo l’abbiamo persa. Speriamo che anche questa volta vada così”.