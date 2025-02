Spal, ammende per Tacopina e dirigenti per delle irregolarità amministrative

La Spal viene multata per irregolarità amministrative. E’ di oggi la chiusura delle indagini comunicata dalla Procura Federale al club emiliano: all’interno del comunicato sono presenti le motivazioni per le quali i biancazzurri hanno subito un’ammenda. Multati anche Joe Tacopina e Marcello Follano.

Le ammende sono scattate a causa della mancata produzione di documenti nei termini previsti da parte degli accusati. In particolare Joe Tacopina, presidente del club, ha ricevuto una multa di 3.500 euro, mentre Marcello Follano (partner di Tacopina, legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC) è stato multato con 1.500 euro. Inibito per 20 giorni Corrado Di Taranto, procuratore speciale del club.

SPAL S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Joseph TACOPINA, Sig. Marcello FOLLANO, Sig. Corrado DI TARANTO,

Società SPAL S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Joseph TACOPINA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

– di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Joseph TACOPINA, di € 1.500,00 (milleceinquecento/00) di ammenda per il Sig. Marcello FOLLANO,

– di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Corrado DI TARANTO,

– di € 2.500,00 (duemilacenquecento/00) di ammenda per la società SPAL S.r.l.;