Palermo, Dionisi mischia ancora le carte: tentazione doppio trequartista

Il Palermo di Dionisi sembra aver trovato un maggiore equilibrio con il 3-5-2 che ha soppiantato il 4-3-3 di inizio anno. Ma le sorprese potrebbero non essere ancora finite.

Dionisi ha un asso nella manica per cercare di battere il Mantova (e non solo) e pare che riguardi un’altra variazione sul modulo. Il tecnico cerca un modo di aiutare maggiormente il reparto offensivo e, a tal proposito, avrebbe provato il 3-4-2-1 come alternativa.

Un modo per avere due trequartisti, in questo caso Verre e Brunori a supporto di Pohjanpalo, con il capitano che partirebbe più indietro nel campo per agire da rifinitore e poi affiancarsi al finlandese. Lo riporta il Giornale di Sicilia.