Novellino: “Il Palermo farà i playoff, ma non vedo entusiasmo”

“Palermo? Non riesco a capire“. Incredulo Walter Novellino sul cammino dei rosanero, partiti come forza del campionato e poi arenati e costretti a inseguire nonostante le ambizioni.

Il tecnico è stato intervistato da Tuttomercatoweb sul Palermo ma in generale sulla Serie B. “(Palermo) Ha fatto un gran mercato, ma non capisco cosa non vada. Il campionato è lungo, i playoff li farà. Ma non vedo entusiasmo”.

Poi, Spezia e Samp. I bianconeri hanno predo Lapadula e “ci credono, tanto. È un bel colpo. Può fare bene. La Samp si è ripresa, ha fatto due vittorie importanti. Ossigeno”.