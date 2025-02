GdS – “Palermo, Di Francesco e Nikolaou a rischio forfait”

Alcuni calciatori del Palermo, nello specifico Roberto Insigne, spingono sulla preparazione cercando la forma migliore per tornare in campo. Altri, invece, potrebbero aggiungersi alla lista degli assenti per la partita di domani.

Henry non ci sarà perché ancora out per un infortunio rimediato in allenamento ma ciò era già noto; ci sono però altre due pedine, secondo il Giornale di Sicilia, che potrebbero mancare all’appello per un guaio fisico.

Si tratta di Di Francesco e Nikolaou, entrambi non hanno preso parte alla seduta d’allenamento di ieri e sono a rischio per l’inserimento nella lista dei convocati.