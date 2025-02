Palermo – Mantova, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova.

ORE 11.00 – “Contro lo Spezia abbiamo fatto una partita difensiva e non l’avremmo voluta fare. Le gare sono tutte diverse, col Pisa è stata l’esatto opposto. Esser passati in vantaggio è stato un ‘vantaggio’ ma abbiamo un po’ rinunciato a giocare. C’è stato merito dello Spezia, nel primo tempo sono stati molto aggressivi. Noi potevamo fare di più. Dobbiamo modellarci in base alla partita ma mantenere la nostra identità. Potevamo fare di più sotto il profilo del gioco. L’atteggiamento difensivo era giusto, c’era da fare di più in fase offensiva. Non possiamo pensare di essere quelli di La Spezia, anche se ci sono state cose positive”.

ORE 11.01 – “Cambiare modulo? Penso ad altri interpreti. Non ci saranno Henry, Di Mariano e Insigne. In base agli interpreti può cambiare l’occupazione degli spazi al centro del campo. Stiamo lavorando per avere più soluzioni tra le linee”.





ORE 11.02 – “Il Mantova ha un’idea di gioco che in Serie B hanno solo loro. È una squadra che costruisce molto dal basso e poi imbuca tra le linee. Ci interessa fare risultato. La nostra costruzione richiede il coinvolgimento del portiere, ma solo se ci dà sbocchi in avanti. La responsabilità di verticalizzare deve essere dei giocatori di movimenti, non del portiere. È arrivato Pohjanpalo, che è bravo a lottare ma non vogliamo farlo giocare solo spalle alla porta”.

ORE 11.07 – “All’andata abbiamo creato senza realizzare. Il Mantova ha sempre la gestione della palla. Con lo Spezia abbiamo creato poco e abbiamo segnato due gol. I ragazzi, sul piano difensivo, mi piacciono a livello di atteggiamento. Dobbiamo crescere come squadra, agli attaccanti non arrivano tanti palloni puliti”.

