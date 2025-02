(AGGIORNATO IL 13 FEBBRAIO, ORE 12.53). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Mantova, match valido per la 26a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 16 febbraio, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-5-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Segre, Blin, Ranocchia, Lund; Brunori, Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne





Squalificati: /

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Ruocco; Mensah.

Indisponibili: Aramu, Bani, Panizzi

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe confermare la stessa formazione iniziale di La Spezia. Ci sono pochi dubbi, se non sulle fasce laterali, visto il lavoro molto dispendioso degli esterni. Il sistema di gioco è sempre il 3-5-2.

DIFESA

In porta è confermato Audero. Non ci dovrebbero essere cambiamenti nel terzetto difensivo: Baniya gioca sul centrodestra, Magnani al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Blin è rientrato molto bene e potrebbe essere confermato in cabina di regia. Ai lati del francese dovrebbero agire Segre e Ranocchia. Sulle fasce spazio a Diakité sulla destra e Lund a sinistra, anche se Pierozzi e Di Francesco sono due soluzioni.

ATTACCO

Conferma per il nuovo tandem offensivo schierato contro lo Spezia. Brunori e Pohjanpalo cercano l’intesa migliore e hanno bisogno di continuità. Le Douaron va in panchina, pronto a subentrare a gara in corso.

