Trevisani: “Il gol di Esposito col Palermo è da centravanti vero, è il futuro della Nazionale”

Riccardo Trevisani, noto giornalista, è intervenuto durante il format “Fontana di Trevi”, in onda su “Cronache di Spogliatoio” e ha parlato di Pio Esposito, autore del gol dell’1 – 2 al 92′ contro il Palermo.

“Era un ragazzo piccolino ed è diventato grande tutto assieme – afferma – . Era un 10 ed è diventato un 9, aiutato da Chivu ai tempi dell’Inter. È molto diverso da Sebastiano, che è tutto tecnica e idee. Pio è il centravanti che riempie l’area. Quello che fa al Palermo è proprio da centravanti, col fisico. Ha piedi molto buoni, ha fisico, senso del gol.”

Trevisani parla anche di un possibile futuro in Serie A per l’attaccante: “Lui possibile riserva nell’Inter? Perché no. Tra due anni magari sì, ma adesso intanto fagli fare un anno in A. Sebastiano ha avuto tempo. Ha fatto tanti giri e si è consacrato quest’anno. Uno a Pio in A bisogna farglielo fare prima di dargli la maglia dell’Inter. Ha bisogno di un colpo alla Kean, qualcuno che gli dia fiducia in A. Non gli vedo un ostacolo a diventare l’attaccante del futuro in Nazionale, spero con suo fratello vicino.”





LEGGI ANCHE

MA COME FACEVA BRUNORI A FARE PANCHINA?