Chichizola: “Chi si aspettava il pari col Palermo? Abbiamo meritato”

Leandro Chichizola, portiere dello Spezia, è stato intervistato dal quotidiano La Nazione ed è tornato a parlare del rocambolesco pareggio nel finale contro il Palermo.

“Chi si aspettava che sotto di due gol al 92° saremmo riusciti a raggiungere il pareggio? Abbiamo tutti spinto fino all’ultimo secondo, meritando di raccogliere quel risultato – ha dichiarato – . Lo stadio è rimasto unito e compatto fino al 95° e ci ha aiutato. I nostri tifosi hanno visto che non ci arrendiamo mai e ciò che si è ammirato sugli spalti è il riflesso di quello che facciamo in campo.”

L’estremo difensore ha poi parlato degli obiettivi dello Spezia: “Sembrerà strano, ma non guardiamo mai la classifica. Ci concentriamo di partita in partita. Adesso stiamo pensando solo ed esclusivamente al Modena. D’Angelo? Per lui parlano già abbastanza i numeri importanti che ha ottenuto dal suo arrivo a Spezia”.





