Morgia: “Il Palermo deve tornare a vincere. Baniya può arrivare in Serie A”

Massimo Morgia, doppio ex di Palermo e Mantova, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Mantova in vista della sfida di domenica al “Barbera” tra le due squadre.

“Il Palermo puntava alla Serie A, ma non ha ottenuto grandi risultati. Adesso, con i rinforzi di gennaio, deve per forza vincere per rientrare nella lotta per i playoff – ha ammesso – . Il Mantova, invece, sta facendo il suo percorso per la salvezza, ma le ultime sconfitte hanno portato critiche che ritengo eccessive”.

Poi l’ex allenatore parla dei suoi trascorsi in rosanero e in biancorosso: “In entrambe le squadre ho sfiorato la promozione, ma alla fine è sfuggita per un soffio. Ho lanciato giovani, ho avuto un grande rapporto con la gente e queste due città mi sono rimaste dentro. Il Palermo dovrebbe stare sempre in Serie A per numeri e tifoseria, ma anche il Mantova, per la passione della sua gente, meriterebbe la massima categoria”





Morgia ha parlato anche di Baniya: “L’ho allenato in Serie D e ho capito subito che aveva un grande potenziale. È un difensore completo: tecnico, veloce, fisico e potente. È già sulla buona strada, ma se continuerà a lavorare potrà arrivare stabilmente in Serie A. Gli auguro il meglio”.

