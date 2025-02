Palermo, Ceccaroni al GdS: “Non stiamo raccogliendo quello che meritiamo”

“Non stiamo raccogliendo quello che meritiamo, penso anche alla partita col Pisa in casa o a quella di Reggio Emilia“. Questa l’opinione di Pietro Ceccaroni, intervistato dal Giornale di Sicilia sull’attuale campionato.

“La squadra secondo me sta attraversando un buon periodo, abbiamo alzato il livello della prestazione, ma i risultati ancora non arrivano – dice -. Questo deve darci consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo è giusto e che dobbiamo insistere su questa strada. Detto questo, dobbiamo curare di più i dettagli”.

Il difensore non esclude un cammino in ascesa. “Penso che bisogna guardare partita dopo partita, che è la cosa più importante. Poi sappiamo benissimo che il nostro obiettivo adesso deve essere quello di raggiungere i play-off e di farlo nel miglior modo possibile. Sappiamo che siamo in una posizione di classifica non facile, abbiamo il dovere di crescere come squadra e di cercare di ottenere più punti possibili nelle prossime partite£.