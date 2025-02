Repubblica – “Fedel con il Mantova nello stadio che fu di nonno Barbana”

“Un personaggio iconico, passato da Palermo e scolpito negli annali, Giorgio Barbana (1949), e del suo erede che nella 26a giornata affronterà i rosanero con la maglia del Mantova, Giacomo Fedel (2002), ritrovandosi connesso alla Sicilia senza esserci mai stato”. Queste le parole nell’edizione odierna di Repubblica che intervista Giacomo Fedel, prossimo avversario dei rosa in campionato col suo Mantova.

Il giovane centrocampista ha dei legami con la Sicilia e il capoluogo. “Finora me l’avevano solo raccontata. Quando ho incontrato la squadra del nonno al “Martelli” (ottobre n.d.r.) ho già provato sensazioni forti. Figuriamoci calcare il prato di quel “Barbera” infuocato in cui ha vissuto momenti magici…”.

“Come saltava l’uomo lui, nessuno – ammette il nipote -. Non era uno che si faceva pubblicità o che si vantava de suoi successi, ma quando ero piccolo mi metteva sulle ginocchia in salotto descrivendomi nei minimi particolari tanti aneddoti sulle partite che ha giocato, sul tifo e molto altro. Sicuramente è stato lui il primo a trasmettermi la passione per il pallone”.





“E Palermo e Pisa sono assolutamente le gare che sento di più, perché il nonno è stato calciatore in entrambe e mia mamma è nata proprio a Pisa, mentre mio zio Luigi a Palermo dove è stato anche battezzato. Ecco perché hanno un valore speciale: è il nonno a legare tutto”, conclude.