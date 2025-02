Palermo – Mantova, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova, squadra con un’impostazione tattica unica in Serie B. Sarà fondamentale trovare soluzioni efficaci senza snaturarsi. Dionisi ha spiegato che, pur non prevedendo un cambio modulo, sta pensando a qualche novità.

Il tecnico ha difeso la squadra dalle critiche, assumendosi la responsabilità delle difficoltà incontrate. Ha ribadito il buon atteggiamento dei giocatori e la volontà di migliorare, sottolineando la necessità di gestire meglio i finali di partita per evitare situazioni di sofferenza. Ha anche parlato dell’inserimento di Pohjanpalo, evidenziando il suo contributo alla squadra e la necessità di sfruttarne al meglio le caratteristiche.

Dionisi ha discusso della crescita individuale di alcuni giocatori, come Ranocchia, che deve giocare a centrocampo per esprimere al meglio le sue qualità. Ha elogiato l’impegno della squadra, pur ammettendo che i risultati non sono ancora all’altezza delle aspettative. Ha confermato l’ottima condizione fisica di Blin e la necessità di lavorare ancora per trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva.





