Palermo, i convocati di Dionisi per il Mantova: out due titolari per infortuni

Il Palermo comunica la lista dei convocati per il match contro il Mantova: si aggiungono due assenze dell’ultim’ora per Dionisi. Non saranno del match Nikolaou e Di Francesco, il greco non ce la fa in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia infiammatoria a una caviglia, mentre l’esterno è out a causa di un sovraccarico muscolare.

I due si aggiungono alle già note assenze di Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne, Henry.

I CONVOCATI

1 Desplanches





3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

46 Sirigu