Primavera, il Palermo perde con la Ternana: è il terzo k.o. di fila

Continua il momento difficile per la Primavera del Palermo, che incassa la terza sconfitta di fila. Dopo il pesante 4 – 2 subito in trasferta contro la Salernitana, i ragazzi di Cristiano Del Grosso cadono anche in casa, perdendo 0 – 3 contro la Ternana nella 19a giornata del Campionato Primavera 2. Un risultato che complica ulteriormente la corsa dei rosanero verso le prime posizioni della classifica.

La partita si è messa subito in salita per il Palermo, con il vantaggio ospite firmato da Loconte al 14’. Nonostante qualche tentativo di reazione, i rosanero non sono riusciti a trovare il pari e nel finale hanno subito altri due gol: Pllana all’82’ ha raddoppiato per la Ternana, mentre Pierdomenico al 92’ ha chiuso definitivamente la gara.

Un k.o. che evidenzia le difficoltà della squadra, apparsa poco incisiva sia in fase difensiva che offensiva. Sugli spalti del “Pasqualino” c’era anche il direttore sportivo rosanero, Carlo Osti.





In classifica, il Palermo resta fermo a 29 punti, sempre al sesto posto. Dopo tre sconfitte consecutive, i rosanero devono ritrovare la giusta concentrazione e riprendere la marcia per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff: l’ultima posizione utile per gli spareggi è occupata al Benevento, che ha 32 punti ma una gara in meno.

