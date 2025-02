Catania, Toscano: “La partita con la Casertana è la più importante del campionato”

L’allenatore della squadra etnea, Domenico Toscano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Casertana in programma domenica 16 febbraio alle ore 17:30.

“Per me la partita contro la Casertana è la più importante del campionato, perché deve consolidare e certificare il nostro cambiamento – dice Toscano -. Se confermiamo la vittoria di Monopoli tutto ciò ci porterà lontano”.

Il tecnico rossoazzurro ha poi parlato così degli avversari di domani: “Casertana? Secondo me per organico è una squadra di valore. Ha nel reparto avanzato gente fisica e sugli esterni ha giocatori di gamba. L’abbiamo analizzata bene in settimana e conosciamo punti forti e deboli“.





Toscano infine ha sottolineato l’importanza dei loro tifosi: “Se oggi la gente di Catania si aspetta di vedere cose diverse sta a noi. Io devo solo ringraziare i nostri tifosi che ci accompagnano in trasferta e con 13.000 abbonamenti. I risultati faranno ritornare i tifosi allo stadio“.

LEGGI ANCHE

PALERMO, I CONVOCATI DI DIONISI PER IL MANTOVA