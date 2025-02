Trapani, Torrente: “Resettiamo tutto, dobbiamo vincere più partite possibili”

L’allenatore del Trapani, Vincenzo Torrente, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sorrento in programma domenica, 16 febbraio alle ore 15:00.

“Non siamo certamente al top della forma e domani cercherò di far giocare chi sta meglio fisicamente – dice Torrente -. Il Sorrento è una squadra in salute, dinamica e aggressiva. Domani sarà una partita difficile così come lo è qualsiasi partita in questo girone”.

Il tecnico granata è tornato a parlare della sfida contro il Rimini di Coppa Italia Serie C che ha visto i siciliani eliminati dal torneo: “Il Rimini è stato superiore a noi soprattutto dal punto di vista fisico e mentale – ha commentato l’allenatore -. Nell’intervallo ho provato a cambiare qualcosa con l’ingresso di gente fresca e c’eravamo anche riusciti, ma indubbiamente la punizione e l’espulsione hanno condizionato la gara“.





Torrente ha infine espresso la volontà di cambiare marcia in campionato “Adesso dobbiamo resettare tutto e concentrarci solamente sul campionato. C’è la necessità assoluta di vincere più partite possibili da qui alla fine, pensando partita per partita, già a partire da domenica”.

