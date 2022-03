MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ancora una volta, è il giorno decisivo per il Catania: oggi ci sarà la terza asta telematica per la vendita del ramo caratteristico di azienda calcistica della Catania Calcio spa. Sia la prima (l’11 febbraio) che la seconda (il 4 marzo) sono andate deserte: il Tribunale non ha ricevuto nessuna offerta.

La scadenza per depositare le buste è fissata alle 14 di oggi, martedì 15 marzo. La base di partenza, come per l’ultima asta organizzata, è di 500 mila euro: la metà rispetto alla prima (un milione di euro). Ci saranno, poi, i debiti sportivi da pagare, circa 3 milioni di euro.

L’unico competitor che al momento si è palesato è Benedetto Mancini, titolare dell’azienda Bm Financial Project, che ha già presentato alla stampa logo e denominazione della nuova società – Football Club Catania 1946. Durante l’ultima asta, però, si sono verificati dei problemi: il Tribunale non ha ricevuto nessuna offerta, nonostante l’imprenditore abbia ammesso di aver versato i fondi ‘in extremis’.

Negli ultimi giorni, però, Mancini ha versato la cifra cautelare (il 25%, ovvero 125 mila euro) e, stando a quanto riporta La Sicilia, l’interessato avrebbe aggiunto il restante 75% (375 mila) per raggiungere il mezzo milione di euro e presentare, finalmente, un’offerta valida al Tribunale. Lo ha confermato proprio Mancini: “Ho fatto tutto quello che c’era da fare, adeguando tutti i parametri che erano stati richiesti”.

In caso di nuova asta deserta, il Tribunale potrebbe anche decidere di “staccare la spina” e non rinnovare più l’esercizio provvisorio – che scadrà giovedì 17 marzo – e la formazione di Baldini verrebbe quindi esclusa dal campionato in corso.

