Parla “Ciccio” Golfo. L’esterno del Catania ha rilasciato un’intervista alla trasmissione televisiva Sport Sicilia Preview nella quale ha affrontato vari temi: dal rapporto con l’allenatore all’obiettivo playoff.

“Il mister lo conoscevo già dai tempi del Trapani. Abbiamo un buon rapporto – afferma -. Con Raffaele c’è stata un po’ di sfortuna negli episodi e risultati non molto positivi ad un certo punto della stagione. Baldini ci ha dato entusiasmo, voglia di ripartire e di riacquistare quello che avevamo perso. Ha agito sulla testa in primis. Non è facile rialzarsi quando perdi il derby e non fai punti. Se continuiamo ad avere il rendimento delle ultime gare e scendiamo in campo con questo gioco e questa mentalità, possiamo permetterci di non guardare chi sta dietro in classifica ma al terzo e quarto posto. Siamo una squadra forte con una rosa completa e competitiva. Speriamo di vincere i playoff, possiamo lottare e arrivare in fondo”.





“Giocando con il 4-3-3 siamo devastanti – prosegue -. Il nostro preparatore lavora bene, allo scopo di farci arrivare pronti fisicamente ai playoff. Personalmente sono contento del fatto che recupero molti palloni ma devo migliorare in termini di dribbling riusciti. Il Catanzaro? Ci aspettiamo un avversario tosto, che sta facendo bene ma siamo fiduciosi in noi stessi, veniamo da quattro vittorie di fila e vogliamo continuare su questa strada. Catanzaro è un campo che mi ha portato bene, ho sempre fatto gol. Spero di riuscirci anche col Catania”.

