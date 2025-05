Catania, l’ex Spinesi: “Seguo sempre il club rossazzurro, fa parte del mio dna”

“Seguo sempre le piazze nelle quali ho giocato, così come l’Arezzo e il Catania ovviamente. Mi auguro che il Bari possa raggiungere i playoff e poi la categoria che realmente merita, che è la Serie A”. Questa l’opinione di Gionatha Spinesi, ex Catania – tra le tante – intervenuto a Tuttomercatoweb.

L’ex rossazzurro si esprime sul possibile ritorno del club etneo in B. “Un’altra piazza che fa parte del mio DNA, del mio sangue proprio. Sono tifosissimo del Pisa, lo avete capito, ma potrei ripetermi sul Catania con lo stesso trasporto. Mi auguro che possa sfilarsi dal vicolo in cui si è infilato, per vedere la luce dall’altra parte del tunnel, anche se è lontana, basta che si possa intanto vedere, per raggiungerla passo dopo passo”.

“Raggiunta la Serie A dal Pisa, le mie forze mentali ora sono tutte rivolte verso Catania affinché possa tornare in – prosegue -. I ragazzi con i quali mi sono trovato bene e con più feeling? Roberto De Zerbi e Beppe Mascara”, conclude.