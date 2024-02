Catania, Lucarelli: “Partita brutta, siamo un cantiere”

Cristiano Lucarelli commenta la brutta sconfitta subita dal Catania in casa del Picerno nel recupero della 22a giornata di Serie C.

“Brutta partita da parte di entrambe le squadre, il Picerno è riuscito a far gol, ma all’interno di questa brutta partita chi ha avuto più palle gol siamo stati noi – afferma Lucarelli a Telecolor -. La squadra tutto sommato è stata equilibrata ma c’erano in campo una formazione in fiducia e una che è un cantiere in questo momento“.

Il tecnico ha poi chiuso: “Preferisco che tutti i problemi vengano fuori subito per poterci lavorare“.