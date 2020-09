Parla Giovanni Pinto. L’esterno sinistro del Catania, consapevole della difficoltà del prossimo campionato, chiama a raccolta i tifosi. Il suo appello e la sua analisi tra le pagine del quotidiano La Sicilia.

“Spero che stiano fisicamente al nostro fianco – afferma -, la Sigi sta facendo miracoli per far collimare ogni particolare. Il girone C sarà ancora più complicato, vista la presenza di squadre che hanno storia, ambizioni e tradizioni. Sarà tutt’altro che una Serie C”.





Pinto, infine, si propone di giocare ovunque indichi il tecnico Giuseppe Raffaele: “Mi va bene tutto, anche se la possibilità di spingere fino al cross sotto porta mi porterebbe a scegliere ipoteticamente una collocazione a centrocampo. Ma sono solo chiacchiere – conclude il difensore -, sceglie il tecnico e io sono pronto a tutte le soluzioni“.

LEGGI ANCHE

TURRIS, LE PAROLE DEL D.G.

MERCATO CATANIA, TRATTATIVA IN CORSO PER ALLIEVI. SI SEGUE SILVESTRI