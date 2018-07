“Il Catania sogna il ripescaggio in Serie B”, così titola La Sicilia dopo i fallimenti di Cesena e Bari e l’accoglimento da parte del Tribunale Federale Nazionale in merito al ricorso del Novara che cambia dunque i criteri di ripescaggio in cadetteria. Un ulteriore fallimento, quello dell’Avellino che è ancora a rischio, potrebbe far aumentare le possibilità.

“La sentenza della FIGC – scrive La Sicilia – che ha reinserito il Novara accende una fiammella di speranza per il club etneo. Se dovesse, ma attenzione non c’è niente di sicuro, essere il Catania tra le prime squadre in graduatoria potrebbe esserci una clamorosa promozione”.

I criteri per il ripescaggio vedono al primo posto la classifica finale dell’ultimo campionato, seguita dalla tradizione sportiva della città (partecipazione ai diversi campionati) e dal numero degli spettatori medi nelle cinque stagioni precedenti (presenti nello stadio casalingo).

Al momento, al posto di Cesena e Bari, già fallite, sono in vantaggio per il ripescaggio Siena e Ternana. Nel caso in cui, la Covisoc non dovesse dare il via libera all’iscrizione dell’Avellino, allora il Catania potrebbe avere qualche chanche per militare di nuovo in serie cadetta. Derby con il Palermo in vista?

