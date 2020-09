Va sempre più formandosi il nuovo Catania targato Sigi. Il club etneo sarebbe vicinissimo alla firma di Mariano Izco, grande ex che ha giocato con in Sicilia ai tempi della Serie A.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, l’argentino sarebbe già a Torre del Grifo in attesa di firmare il contratto che lo rilegherà al Catania per la prossima stagione di Serie C.





Izco arriva dall’esperienza in B alla Juve Stabia conclusasi con la retrocessione; ha giocato a Catania dal 2006 al 2014 collezionando 218 presenze e 6 gol.