Catania, Toscano: “Col Potenza si alza la difficoltà. Ci faremo trovare pronti”

Domenico Toscano, tecnico del Catania, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Potenza, valida per il secondo turno dei playoff. L’allenatore ha parlato delle insidie della gara e delle differenze rispetto al primo turno, che ha visto gli etnei superare il Giugliano.

“Siamo stati bravi a superare il primo turno, che forse, sotto l’aspetto mentale, è la gara più complicata – ha dichiarato -. Ora affrontiamo una partita diversa, con un livello di difficoltà più alto. Conosciamo i punti di forza del Potenza e sappiamo che sarà un’altra sfida impegnativa, come lo è stata quella con il Giugliano. Ci faremo trovare pronti sia fisicamente che mentalmente”.

Toscano ha poi aggiunto: “Sappiamo di dover fare qualcosa in più rispetto all’ultima partita, anche se firmerei subito per ottenere lo stesso risultato. Io non credo nel turnover: credo nel mettere in campo la miglior formazione possibile per superare il turno. Dobbiamo sfruttare ogni risorsa a disposizione”.





