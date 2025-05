Baldini: “Non voglio sembrare arrogante, ma il Pescara vincerà i playoff”

Parla Silvio Baldini. Il tecnico del Pescara è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pianese, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C. Il tecnico degli abruzzesi ha dichiarato senza mezzi termini che la sua squadra compierà il salto di categoria.

“Ci metto la faccia: vinceremo i play off e non voglio sembrare arrogante. La squadra sta molto bene. É uno svantaggio avere due risultati su tre? Dateli sempre a me. Noi domani giocheremo come se stessimo sotto 0 – 2”.

Baldini ha poi parlato in maniera positiva della presenza del Var ai playoff: “Se ci fosse stato anche in campionato, penso che in classifica avremmo 6 o 7 punti in più. Sono più che felice che ci sia”.





