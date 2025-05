Pohjanpalo: “A Palermo inizio da sogno, voglio fare tanti gol. Sui tifosi…”

L’attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo, è stato intervistato da Chiamarsi Bomber. Nell’intervista – risalente a circa un mese fa, ma pubblicata solamente oggi – il centravanti finlandese ha raccontato il suo impatto con la realtà rosanero, il rapporto con i tifosi e l’ottimo inizio con la maglia dei rosa.

“È stato fantastico vedere come mi hanno accolto i tifosi – ha dichiarato -. Arrivare durante il mercato invernale non è mai facile, perché ti inserisci in un gruppo che gioca insieme già da sei mesi. Per questo ringrazio anche i miei compagni, che mi hanno supportato fin dal primo giorno”.

“I nove gol rappresentano un inizio da sogno. Spero di continuare su questa strada e fare tanti altri gol. Il nostro obiettivo è arrivare al meglio ai playoff: tutti sanno che per il Palermo l’unico traguardo è la promozione in Serie A”, ha continuato.





A proposito della sua scelta di vivere nel centro città, Pohjanpalo ha aggiunto: “Mi è sempre piaciuto, a prescindere dalla città in cui ho giocato. È bello incontrare i tifosi per strada e condividere con loro le emozioni. Penso che creare una connessione con il pubblico sia fondamentale: senza i tifosi, il calcio non sarebbe nulla”.

Infine, ha sottolineato l’importanza del rapporto con i sostenitori, anche nei momenti più delicati: “Per me è importante essere vicino ai tifosi, non solo nei momenti belli, ma anche in quelli più difficili. È giusto accettare anche le critiche. Bisogna affrontarle con maturità, parlarne e poi guardare avanti, concentrandosi già sulla prossima partita con l’obiettivo di conquistare i tre punti”.

