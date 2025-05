Siracusa, Turati: “La Serie C al Sud è molto più complicata, sarà un bel banco di prova”

Marco Turati è il giovane allenatore che ha portato il Siracusa in Serie C. L’ex collaboratore di Vincenzo Italiano è stato intervistato per TuttoC e ha parlato della promozione, matematicamente raggiunta all’ultima giornata dopo una lotta punto a punto con la Reggina.

“Il progetto era quello di costruire una squadra che potesse far divertire il pubblico e soprattutto la presidenza. Il nostro presidente è un amante del bel calcio, un esteta per natura e quindi mi aveva chiesto subito di fare un calcio sicuramente più offensivo e che facesse appunto divertire. Chiaramente essendo anche un presidente ambizioso mi aveva chiesto nel giro di due anni di vincere il campionato“, afferma.

Gli occhi e la testa sono già sul futuro prossimo: “La Serie C al Sud è molto più complicata visto il calore anche dei tifosi, sicuramente il solito Girone C che è un po’ quello che io ho fatto fino a 6 anni fa, dove su ogni campo era sempre una battaglia e forse negli ultimi anni ancora di più. Ci sono squadre veramente forti e attrezzate con allenatori validi che cercano di ottenere il risultato attraverso il gioco. Sicuramente sarà un bel banco di prova per noi e per tutta Siracusa“.





