Regolamento Inter – Barcellona: cosa succede in caso di pareggio, gol in trasferta, come funziona / Champions League

La sfida tra Inter e Barcellona si annuncia incandescente: dopo il pirotecnico 3 – 3 dell’andata disputato al Montjuïc di Barcellona lo scorso 30 aprile, le due squadre si ritrovano in una situazione di perfetta parità. Martedì 6 maggio 2025, il ritorno a San Siro decreterà quale delle due conquisterà l’accesso alla finale di Champions League 2024/2025, in programma a Monaco di Baviera.

Ma cosa succede in caso di nuovo pareggio? Come funziona il regolamento UEFA in queste situazioni? E cosa accade se un giocatore viene ammonito sia all’andata che al ritorno? Scopriamolo punto per punto.

🔁 Inter – Barcellona: cosa succede in caso di pareggio

Se anche il match di ritorno tra Inter e Barcellona dovesse concludersi in parità al 90’, si procederà con la disputa dei tempi supplementari, come previsto dal regolamento UEFA per tutte le competizioni europee (Champions League, Europa League e Conference League).





⏱️ Supplementari: quanto durano e come si svolgono

Due tempi da 15 minuti ciascuno, per un totale di 30 minuti aggiuntivi .

Le squadre avranno diritto a una sostituzione extra rispetto a quelle disponibili nei 90 minuti.

🎯 Calci di rigore

Se dopo i 120 minuti il punteggio sarà ancora in parità, si procederà con i calci di rigore:

Ogni squadra tirerà 5 rigori

In caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza

⚠️ Gol in trasferta: contano ancora?

No. Dalla stagione 2021/2022, la regola dei gol in trasferta è stata abolita in tutte le competizioni UEFA.

Esempi pratici:

In caso di 0 – 0, 1 – 1 o 2 – 2 al ritorno, non sarà l’Inter a qualificarsi in virtù del 3-3 dell’andata.

In caso di 4 – 4 o 5 – 5, il Barcellona non passerà automaticamente per il maggior numero di gol segnati in trasferta. 👉 Qualsiasi pareggio al termine del ritorno porta ai supplementari.

🟨 Squalifiche: cosa succede in caso di ammonizione

Un’altra domanda frequente tra i tifosi riguarda la situazione disciplinare: chi viene ammonito nella semifinale può saltare la finale?

La risposta è no, salvo un’espulsione.

✅ Cosa dice il regolamento UEFA

Il conteggio delle ammonizioni viene azzerato dopo i quarti di finale (Articolo 63.04 del Regolamento UEFA).

Di conseguenza, un giocatore non può essere squalificato per somma di gialli raccolti nelle due partite di semifinale.

L’unico modo per saltare la finale è ricevere un cartellino rosso diretto o una doppia ammonizione nello stesso match.

🧾 Riepilogo: regolamento Inter – Barcellona

Situazione Cosa prevede il regolamento UEFA Pareggio al 90’ Si va ai tempi supplementari Pareggio anche dopo 120’ Calci di rigore Gol in trasferta Non valgono più doppio Ammonizioni nelle semifinali Non comportano squalifica per la finale Espulsione diretta Squalifica automatica per il match successivo

🏆 Chi va in finale di Champions League 2024/2025?

Inter e Barcellona si giocano l’accesso all’ultimo atto della Champions League 2024/25, che si disputerà a Monaco di Baviera. Chi passerà il turno affronterà la vincente dell’altra semifinale tra PSG e Arsenal.