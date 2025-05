Inter – Barcellona, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Champions League

Il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi. La partita si disputerà martedì 6 maggio 2025 alle ore 21.00 e sarà possibile seguirla in diretta TV e streaming, anche in chiaro sul digitale terrestre. Di seguito, tutte le informazioni utili su dove vedere Inter – Barcellona in TV, quale canale, orario del match e dettagli sullo streaming live.

Inter – Barcellona, orario e data del match

📅 Data : martedì 6 maggio 2025

🕘 Orario d’inizio : ore 21.00

🏟️ Evento: Semifinale di ritorno – UEFA Champions League

Inter – Barcellona in TV: canali e piattaforme

✔️ Diretta TV a pagamento

La partita Inter – Barcellona sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati, in particolare sui canali:

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport 4K (canale 213)

Sky Sport Football (canale 203)

Sarà inoltre disponibile in streaming per gli abbonati:





su Sky Go , l’app dedicata per dispositivi mobili e PC

su NOW TV, la piattaforma streaming di Sky

📺 Inter – Barcellona in chiaro: dove vederla gratis

Grazie alla normativa AgCom sugli eventi di pubblico interesse nazionale, che impone la trasmissione in chiaro di partite con squadre italiane nelle fasi finali della Champions League, il match sarà visibile gratuitamente su TV8:

TV8 (canale 8 del digitale terrestre)

Inter – Barcellona in streaming: tutte le opzioni

Se non hai accesso a una TV o preferisci guardare la partita su smartphone, tablet o computer, hai diverse possibilità:

Sky Go (per abbonati Sky)

NOW TV (abbonamento attivo)

TV8.it (in streaming gratuito, contemporaneamente alla diretta TV)

Aggiornamenti live su Inter TV e YouTube

Per i tifosi nerazzurri e non solo, Inter TV offrirà una copertura completa del pre e post partita:

Prepartita in diretta dalle 19.30 con analisi e collegamenti dallo stadio

Visibile anche in streaming sul canale YouTube ufficiale dell’Inter fino alle 20.15

Approfondimenti e interviste nel post-gara, per rivivere emozioni e dichiarazioni a caldo