Ceferin: “Gli stadi in Italia sono una vergogna. È tempo di agire”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in cui ha affrontato diversi temi, tra cui la situazione delle infrastrutture calcistiche italiane. Le sue parole, piuttosto dure, hanno evidenziato la necessità urgente di intervenire in vista di Euro 2032.

“Le infrastrutture calcistiche italiane sono una vergogna – ha dichiarato senza mezzi termini -. Siete uno dei Paesi più importanti del panorama calcistico: avete vinto Mondiali, Europei, Champions League. Eppure, tra le grandi nazioni, siete di gran lunga quella con le peggiori strutture“.

“A dire il vero, sono un po’ stanco di sentire sempre le stesse discussioni sulle infrastrutture: finora abbiamo sentito solo parole. Spero che l’Italia si muova concretamente. I club hanno bisogno del sostegno del governo, delle amministrazioni locali e anche di investitori privati. È il momento di agire: la situazione è davvero critica“, ha continuato.





Ceferin ha poi affrontato il tema delle preoccupazioni legate all’organizzazione di Euro 2032: “Non sono ancora preoccupato – ha spiegato -. Credo che anche il governo abbia finalmente compreso l’urgenza della situazione. Ho grande fiducia in Gabriele Gravina, mio primo vicepresidente: farà tutto il possibile per colmare questo divario. Sono certo che l’Italia sarà pronta per ospitare l’Europeo del 2032“.

