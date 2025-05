Inzaghi: “Il Palermo era la favorita, dopo averlo battuto ho alzato l’asticella”

Pippo Inzaghi, allenatore del Pisa, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato del percorso verso la storica promozione, citando la vittoria col Palermo nelle prime giornate come un punto di svolta.

“Ho alzato l’asticella dopo le prime vittorie: ho visto come è arrivata quella sul Palermo, che era la favorita per eccellenza, alla seconda a seguito del 2 – 2 al debutto con lo Spezia. Anche le sconfitte, però, ci hanno fatto bene. Al ritorno abbiamo perso due gare di fila con Sassuolo e Spezia, ma le prestazioni mi hanno dato la convinzione di poter vincere”, afferma.

In Serie B ci sono ancora verdetti da emettere e Inzaghi è chiaro: “Lo Spezia merita la A per quello che ha fatto e per la classifica. Spero Brescia e Salernitana si salvino perché lì sono stato benissimo. Mi dispiace invece che la Reggina non sia salita in C, ma ho fatto una promessa e un giorno tornerò per finire ciò che è stato interrotto”.





LEGGI ANCHE

PALERMO BOCCIATO DAL GIOCO E DAI NUMERI