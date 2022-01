MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tutto tace in casa Catania. L’obiettivo principale rimane quello di trovare un nuovo imprenditore per salvare il titolo sportivo ma i segnali sono flebili, per non dire nulli.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, in molti si sarebbero mossi – anche catanesi che vivono fuori dalla Sicilia – offrendosi nel ruolo di intermediario per “dare una mano” ma non ci sono stati interessi concreti. Tra questi anche il direttore del Frosinone Guido Angelozzi.

Joe Tacopina si era fatto avanti per aiutare il club a cercare un compratore ma il tutto si è risolto in un buco nell’acqua. Lo studio milanese che rappresentava un gruppo estero e di cui si era parlato in precedenza sembra aver fatto un passo indietro. “Lunedì faremo sapere se siamo ancora interessati”, affermano.

Secondo il quotidiano qualcosa di concreto potrebbe muoversi dal Friuli, ma non vengono fornite ulteriori dettagli, mentre tacciono gli imprenditori locali a causa dei 4 – 5 milioni necessari alla rinascita.

