Catanzaro, Caserta: “Palermo? So quanto può essere caldo il Barbera”

Parla Fabio Caserta. Il tecnico del Catanzaro ha parlato alla vigilia della partita contro il Palermo del match contro i rosanero, una squadra e una piazza che l’allenatore conosce bene essendoci passato da calciatore.

“Palermo in difficoltà? Pensiamo a noi stessi – afferma -. Ci sarà da battagliare ed in alcuni momenti da soffrire; per esperienza so quanto può essere caldo quel campo e dovremo dimostrarci pronti anche caratterialmente alla sfida”.

Caserta considera il Palermo “una corazzata costruita per il salto di categoria”. Il tecnico ha poi aggiunto: “A prescindere dalla bellissima, meritata e sofferta vittoria contro il Brescia dobbiamo voltare pagina e concentrarci su questa e sulle insidie che ci aspettano. La posta in palio è sempre la stessa ma non sarà una gara uguale a quella contro le rondinelle; le vittorie ti danno tanto dal punto di vista del morale e lo abbiamo visto in settimana lavorando meglio”.